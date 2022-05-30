Почти пустой бензобак: сколько километров можно проехать

Многих автовладельцев интересует ситуация, связанная с почти пустым бензобаком автомобиля. Большинство водителей, конечно, не доводят ситуацию до предела и редко встречаются с загорающейся лампочкой о включении резервного количества топлива.
Многих автовладельцев интересует ситуация, связанная с почти пустым бензобаком автомобиля. Большинство водителей, конечно, не доводят ситуацию до предела и редко встречаются с загорающейся лампочкой о включении резервного количества топлива.
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