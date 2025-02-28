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Мода и Шоу-бизнес

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Концерт певицы МакSим состоялся в Новосибирске с третьего раза

Концерт певицы МакSим состоялся в Новосибирске с третьего раза

Концерт знаменитой исполнительницы Марины Абросимовой (МакSим) прошел вечером 27 февраля. Как рассказывают поклонники певицы, сибиряки стали подъезжать к «Локомотив-Арене» за час до начала выступления, на прилегающих улицах образовались пробки.

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