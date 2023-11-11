Военный эксперт Кнутов: Украина испытывает снарядный голод

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с советником президента США Джо Байдена Джейком Салливаном призвал США ускорить поставки оружия ВСУ.