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Армия обороны Израиля начала КТО в восточной части Рафаха

Армия обороны Израиля начала КТО в восточной части Рафаха

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию (КТО) в восточной части города Рафаха, расположенного на юге Газы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Израиль  ПРОВОДИТ ГЕНОЦИД НА ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ  ПАЛЕСТИНЦЕВ!! Вот разнесет сектор Газа, потом возьмется за оставшиеся территории. ПАЛЕСТИНЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!! И восстанавливать нечего.  &quot;Запусти свинью за стол - она и ноги на стол&quot;. Так и  израильские  евреи.
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