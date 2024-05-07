Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию (КТО) в восточной части города Рафаха, расположенного на юге Газы.
Армия обороны Израиля начала КТО в восточной части Рафаха
Комментарии
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лл
лина любимцева
Израиль ПРОВОДИТ ГЕНОЦИД НА ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ПАЛЕСТИНЦЕВ!! Вот разнесет сектор Газа, потом возьмется за оставшиеся территории. ПАЛЕСТИНЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!! И восстанавливать нечего. "Запусти свинью за стол - она и ноги на стол". Так и израильские евреи.
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