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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о Гутике: «У него все нормально со здоровьем, просто иногда нужно посмотреть на игру сверху. Увидим его в ближайшее время»

Главный тренер « Спартака »  Алексей Жамнов  высказался после матча против  СКА (3:1). – Недовольны реализацией моментов? – Бывают такие игры, когда моменты есть, ребята стараются, но шайба не идет.

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