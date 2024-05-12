В Самарской области ушел из жизни Герой России Григорий Кириченко

Об утрате стало известно 12 мая.Григорий Кириченко родился в сентябре 1954 года в Луганской области. Свой воинский путь он начал с прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил в 1972 года, когда был зачислен в танковую часть Центральной группы войск в Чехословакии.