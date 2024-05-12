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В Самарской области ушел из жизни Герой России Григорий Кириченко

В Самарской области ушел из жизни Герой России Григорий Кириченко

Об утрате стало известно 12 мая.Григорий Кириченко родился в сентябре 1954 года в Луганской области. Свой воинский путь он начал с прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил в 1972 года, когда был зачислен в танковую часть Центральной группы войск в Чехословакии.

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