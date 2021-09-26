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О точке закипания русского «глубинного» народа

О точке закипания русского «глубинного» народа

Россиянам не очень повезло с властью, а вот властям очень повезло с российским – на 80% русским – народом.

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Максим Буров
Какое-то обрезанное сочинение. Маловато будет материала для работы оперативно-следственной группы товарища майора по двести восемьдесят второй.))
вячеслав харченко
Везде так, лучше возьмут хрен знает кого, из хрен знает откуда, с них легче тянуть.

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