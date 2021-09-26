О точке закипания русского «глубинного» народа

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО точке закипания русского «глубинного» народаРоссиянам не очень повезло с властью, а вот властям очень повезло с российским – на 80% русским – народом.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим БуровКакое-то обрезанное сочинение. Маловато будет материала для работы оперативно-следственной группы товарища майора по двести восемьдесят второй.))ВХвячеслав харченкоВезде так, лучше возьмут хрен знает кого, из хрен знает откуда, с них легче тянуть.Комментировать
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