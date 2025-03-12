В Астраханской области начали масштабную замену мусорных контейнеров

Их уже установили в двух сельских районах и сейчас ставят в Астрахани. По поручению губернатора Игоря Бабушкина региональный оператор «ЭкоЦентр» приступил к замене в регионе старых металлических контейнеров на современные пластиковые большей вместимости.
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