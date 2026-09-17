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Люк Джонсон: «Канцеров и Набоков – крутые игроки, их ждет большое будущее в НХЛ. Шансы Романа сразу пробиться в основу выше, Илье потребуется чуть больше времени»

Нападающий « Металлурга »  Люк Джонсон  высказался о перспективах форварда Романа Канцерова и голкипера Ильи Набокова в НХЛ .

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