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Абхазы: упоминания письменных источников

Ат-Табари Ат-Табари описывает события VI века после завоевания тюркскими народами Северного Кавказа, когда в результате их усиления они организовывали походы на Закавказье, и столкнулись с противодействием персидского шахиншаха Хосрова I Ануширвана.

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