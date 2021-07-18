Абхазы: упоминания письменных источников

Ат-Табари Ат-Табари описывает события VI века после завоевания тюркскими народами Северного Кавказа, когда в результате их усиления они организовывали походы на Закавказье, и столкнулись с противодействием персидского шахиншаха Хосрова I Ануширвана.
Ат-Табари Ат-Табари описывает события VI века после завоевания тюркскими народами Северного Кавказа, когда в результате их усиления они организовывали походы на Закавказье, и столкнулись с противодействием персидского шахиншаха Хосрова I Ануширвана.
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