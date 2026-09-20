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Невилл про игру «МЮ» с «Фулхэмом»: «15 минут просто ходили пешком, это худшее, что я видел в исполнении команды за все время. Абсолютно жалкое зрелище»

Гари Невилл остался недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» против « Фулхэма » (1:1). «Я смотрю матчи «Манчестер Юнайтед» с пяти лет, и это худшее, что я видел в его исполнении.

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