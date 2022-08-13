МИД России назвал лучший способ для США избежать унизительного поражения на Украине

Глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев считает, что официальному Вашингтону следует оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы глава государства возобновил переговорный процесс с российской стороной.
Глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев считает, что официальному Вашингтону следует оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы глава государства возобновил переговорный процесс с российской стороной.
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