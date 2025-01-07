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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Более 500 атлетов приняли участие в Рождественском полумарафоне в Красноярске

7 января в Красноярске прошел Рождественский полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 5 км.

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