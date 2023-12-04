В Орловской области фермер получил грант на клонирование картофеля

Фермер из Глазуновского района Орловской области Анатолий Серпилин получил грант «Агростартап» на реализацию проекта по производству саженцев картофеля, декоративных и ягодных культур методом микроклонального размножения.
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