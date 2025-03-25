Маск: до второй страницы The Atlantic никто не дочитывает

ТАСС/CHIP SOMODEVILLA/POOL/EPA Бизнесмен и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск, комментируя скандал с чатом, в котором якобы обсуждались удары по хуситам, заявил, что до второй страницы журнала The Atlantic никто не дочитывает.