Маск: до второй страницы The Atlantic никто не дочитывает

ТАСС/CHIP SOMODEVILLA/POOL/EPA Бизнесмен и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск, комментируя скандал с чатом, в котором якобы обсуждались удары по хуситам, заявил, что до второй страницы журнала The Atlantic никто не дочитывает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии