Премьер Белоруссии Головченко: преодолен самый сложный этап внешнего давления

На переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем премьер-министр Белоруссии Роман Головенко заявил, что в условиях западных санкций Белоруссия смогла продемонстрировать устойчивость экономики и выстроить новые пути для экспорта своих товаров в другие страны.
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