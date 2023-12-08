Премьер Белоруссии Головченко: преодолен самый сложный этап внешнего давления

На переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем премьер-министр Белоруссии Роман Головенко заявил, что в условиях западных санкций Белоруссия смогла продемонстрировать устойчивость экономики и выстроить новые пути для экспорта своих товаров в другие страны.