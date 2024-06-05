Врач Уланкина: бег хорошо влияет на здоровье только при правильной технике

Бег хорошо тренирует сердечно-сосудистую систему – именно поэтому аэробные нагрузки называют кардио. На здоровье костей такие тренировки тоже сказываются положительно, но только если соблюдается правильная техника, рассказала RT врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.