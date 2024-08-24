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Норвегия выдала Украине лицензию на производство боеприпасов от гиганта своего ВПК

Норвегия выдала Украине лицензию на производство боеприпасов от гиганта своего ВПК

Правительство Норвегии предоставило Украине лицензию на использование своих оборонные технологий для производства за счет Норвегии на украинских предприятиях 155 мм артиллерийских снарядов, разработанных норвежской Nammo AS, пишет Bloomberg.

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