Российский боец завоевал титул чемпиона мира Международной ассоциации бокса

Российский боксер Харитон Агрба после победы в 10-раундовом поединке в весовой категории до 67 кг против аргентинца Габриэля Росу единогласным решением судей завоевал титул чемпиона мира Международной ассоциации бокса (IBA).
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