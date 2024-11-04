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Российский боец завоевал титул чемпиона мира Международной ассоциации бокса

Российский боец завоевал титул чемпиона мира Международной ассоциации бокса

Российский боксер Харитон Агрба после победы в 10-раундовом поединке в весовой категории до 67 кг против аргентинца Габриэля Росу единогласным решением судей завоевал титул чемпиона мира Международной ассоциации бокса (IBA).

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