Аллегрова в тропическом халате, Лорак в раковине и элегантная Ольга Крутая: Самые яркие наряды открытия «Новой волны»

На конкурс «Новая волна» артисты, как всегда, привезли тонны нарядов. Кто был самым модным на звездной дорожке, а кому нужно срочно нанять стилиста «КП» рассказала дизайнер Евгения Вершинина, которая создавала образы участницы с Мальты Гайи Кауки.