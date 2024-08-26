Аллегрова в тропическом халате, Лорак в раковине и элегантная Ольга Крутая: Самые яркие наряды открытия «Новой волны»

На конкурс «Новая волна» артисты, как всегда, привезли тонны нарядов. Кто был самым модным на звездной дорожке, а кому нужно срочно нанять стилиста «КП» рассказала дизайнер Евгения Вершинина, которая создавала образы участницы с Мальты Гайи Кауки.
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