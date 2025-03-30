США рвутся в Арктику, но опасаются России

В конце февраля в Норвегии и Финляндии прошли очередные учения НАТО Arctic Forge-2025. Целью учений было заявлено укрепление военного сотрудничества и расширение возможностей в экстремально холодных погодных условиях.
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