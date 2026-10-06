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Песков заявил о принятии мер в случае размещения ЯО в Литве

Песков заявил о принятии мер в случае размещения ЯО в Литве

Россия заявила о готовности принимать ответные меры в случае размещения ядерного оружия в Литве. Москва рассматривает такие действия как фактор, который напрямую влияет на систему безопасности в регионе.

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