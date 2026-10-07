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БУТЫРСКИЕ новости

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Мэр Москвы поздравил столичную музыкальную школу с юбилеем

В этом году Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных исполняется 80 лет. Это один из ведущих центров музыкального образования страны, который сохраняет традиции и помогает юным талантам выходить на большую сцену.

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