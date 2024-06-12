Создатель "Пацанов" подтвердил, что сериал завершится пятым сезоном

Создатель шоу "Пацаны" Эрик Крипке официально подтвердил, что история завершится с пятым сезоном. Автор сообщил об этом в своих социальных сетях, уточнив, что всегда планировал закончить шоу таким образом.
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