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Новые неприятности Bungie, трейлер Marvel: Rise of Hydra, возможная дата релиза GTA VI…

Новые неприятности Bungie, трейлер Marvel: Rise of Hydra, возможная дата релиза GTA VI…

У Bungie новые неприятности; предполагаемая дата релиза GTA VI; бюджет ремейков Max Payne; новая игра во вселенной The Callisto Protocol; глава Owlcat Games рассказал о влиянии Baldur’s Gate III на жанр RPG; обновление Stardew Valley 1.

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