Новые неприятности Bungie, трейлер Marvel: Rise of Hydra, возможная дата релиза GTA VI…

У Bungie новые неприятности; предполагаемая дата релиза GTA VI; бюджет ремейков Max Payne; новая игра во вселенной The Callisto Protocol; глава Owlcat Games рассказал о влиянии Baldur’s Gate III на жанр RPG; обновление Stardew Valley 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)