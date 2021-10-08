The Bell

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Group-IB подтвердила факт взлома сайта The Bell и отправки фейковой рассылки

Group-IB подтвердила факт взлома сайта The Bell и отправки фейковой рассылки

Ведущая российская компания в сфере кибербезопасности Group-IB представила отчет о криминалистическом исследовании инцидента 2 сентября 2021 года, когда злоумышленники отправили от имени The Bell фейковую рассылку провокационного содержания.

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