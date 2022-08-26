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ММКФ-44: большое кино в столице России

ММКФ-44: большое кино в столице России

В Москву приехали картины со всех континентов, кроме Антарктиды. На церемонии под соп­ровождение колокольн­ого ансамбля показали подборки фильмов, посвящённых юбилею Андрея Тарковского и истории кинематограф­а.

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