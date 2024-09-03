Футболист «Спартака» Литвинов рассказал, как отреагировал бы на предложение «Зенита»

Он бы ответил, что в настоящий момент является игроком московского клуба Игрок московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как отреагировал бы на интерес и предложение со стороны санкт-петербургского «Зенита».
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