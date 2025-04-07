Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Дзержинске (украинское название — Торецк) занимали квартиры и дома местных жителей, рассказал беженец из уже освобожденного Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии