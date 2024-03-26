Индустрия ИИ в Китае: китайские компании, занимающиеся генеративным ИИ, спешат выйти на коммерциализацию 

Чат-бот Kimi, приложение для создания больших языковых моделей (LLM), набирает популярность, что приводит к новой волне инвестиционного энтузиазма в области искусственного интеллекта (ИИ) и подогревает горячие дискуссии о коммерческих перспективах LLM в Китае.
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