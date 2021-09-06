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Генсек НАТО предостерёг ЕС от муссирования темы создания собственных сил быстрого реагирования

Генсек НАТО предостерёг ЕС от муссирования темы создания собственных сил быстрого реагирования

Генеральный секретарь НАТО выразил озабоченность в связи с поднятой в очередной раз в Европейском союзе темы о необходимости формирования собственной единой армии, которая могла бы стать фактической заменой структур Североатлантического альянса.

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