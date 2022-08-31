«Эй, а ты из какого монастыря?!» или тройка самых крутых и оторванных монашек в истории

Начнем с небольшого риторического вопроса. Что чисто теоретически представляет себе обычный человек при слове «монашка»? Мрачную и строгую старую деву, которая смотрит на тебя, грешника, недовольным презрительным взглядом? Невинную юную девушку, которая посвятила себя служению Богу? Милую женщину средних лет в черном одеянии с добрыми глазами, которая всегда утешит и подскажет страждущим, как принять Христа в своем сердце? Ага, а пулю в лоб не хотите?Как насчет монашки, которая в свободное от молитв время подрабатывала в качестве профессионального киллера? Или монашки, которая раздавала пинков коммунистам и возглавляла партизанский отряд с винтовкой наперевес? А что насчет монашки, которая бряцала на гитаре похлеще, чем сам Элвис Пресли? Что же, дорогие читатели, если вам уже стало интересно, то сегодня мы собираемся рассказать вам о тройке самых крутых монахинь в истории, от которых вы явно не захотели бы услышать фразу: «Эй ты, грешник, а ты из какого монастыря?».