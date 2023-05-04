III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Омбудсмен Иркутской области помог двум предпринимателям отменить результаты незаконной проверки

Омбудсмен Иркутской области помог двум предпринимателям отменить результаты незаконной проверки

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрея Лабыгина обратились две организации из Тулуна, в отношении которых администрацией были незаконно проведены контрольные мероприятия в рамках муниципального контроля.

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