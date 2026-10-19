В России максимальный срок непрерывного больничного составляет десять месяцев, но если человек болен туберкулезом, то он имеет право не выходить на работу год.
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