«Молодеет с каждым фото»: Муж Пугачевой показал новой снимок с певицей

«Молодеет с каждым фото»: Муж Пугачевой показал новой снимок с певицейПереехавшая в Израиль народная артистка СССР Алла Пугачева не обновляет соцсети и не публикует личные фотографии, но это с удовольствием делает ее муж.
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