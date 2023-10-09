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«Молодеет с каждым фото»: Муж Пугачевой показал новой снимок с певицей

«Молодеет с каждым фото»: Муж Пугачевой показал новой снимок с певицей

«Молодеет с каждым фото»: Муж Пугачевой показал новой снимок с певицейПереехавшая в Израиль народная артистка СССР Алла Пугачева не обновляет соцсети и не публикует личные фотографии, но это с удовольствием делает ее муж.

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