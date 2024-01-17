В Красноярском крае мужчина сжёг в автомобиле свою жену

Летний отдых супругов из Хабаровска из-за патологической ревности завершился жестоким убийством.В Красноярском крае закончено расследование уголовного дела о жестоком убийстве, совершённом в июле прошлого года в Берёзовском районе.
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