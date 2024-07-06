Крайними бывают только Север и плоть. Все остальное - последним. А.Ширвиндт

Выполняю давнее обещание.Весной публиковал заметку о словах, которые раздражают. На многие из них у меня стоят фильтры в Контакте - в нем, к счастью, есть такая функция – скрывать комментарии с неприятными выражениями.
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