Создана первая модель животного с полноценной иммунной системой человека

Главной целью ученых была оптимизация и повышение точности доклинических исследований. До сих пор проблема заключалась в том, что более чем 1600 генов иммунного ответа мышей не совпадали с человеческими при том, что модель мышей остается наиболее распространенной в доклинических исследованиях.