Цифровые профили мигрантов создадут в России

Собирающимся приехать в Россию иностранцам создадут цифровые профили. Об этом пишут РИА Новости.В соответствии с документом правительства, планируется создание цифрового профиля иностранного гражданина, а также проведение эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в московские аэропорты.