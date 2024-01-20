Цифровые профили мигрантов создадут в России

Собирающимся приехать в Россию иностранцам создадут цифровые профили. Об этом пишут РИА Новости.В соответствии с документом правительства, планируется создание цифрового профиля иностранного гражданина, а также проведение эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в московские аэропорты.
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