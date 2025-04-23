Переговоров не будет — Sky News сообщает об отмене встречи глав МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины в Лондоне Евгения КомароваЗапланированная на 23 апреля встреча глав МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне не состоялась.
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