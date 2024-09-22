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Усик отреагировал на победу Дюбуа над Джошуа

Усик отреагировал на победу Дюбуа над Джошуа

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на победу британца Даниэля Дюбуа над соотечественником Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

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