Усик отреагировал на победу Дюбуа над Джошуа

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на победу британца Даниэля Дюбуа над соотечественником Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).
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