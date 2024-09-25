Двух девушек из Архангельска задержали за продажу наркотиков

Против 16 и 17-летних жительниц столицы Поморья возбудили уголовное дело по соответствующей статье УК РФВ пресс-службе регионального управления СУСК уточнили, что несовершеннолетние устроились на «работу» в интернете — им нужно было продавать наркотики на территории Архангельска.
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