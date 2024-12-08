Сирийская армия продолжает бои с террористами в Хомсе и Хаме — Al-Arabiya

Сирийская армия продолжает военные операции против «террористических групп» в сельской местности Хама, Хомс и Дераа, 8 декабря сообщает агентство Al-Arabiya со ссылкой на источник в руководстве вооруженных сил страны.
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