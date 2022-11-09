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Флик о Месси и Роналду: «Высоко оцениваю обоих. Глупо думать, будто Криштиану не по силам сыграть решающую роль на ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Германии поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси. «Я по-прежнему высоко оцениваю обоих.

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