В сети были опубликованы оценки из свежего номера авторитетного британского издания EDGE. Всего обозреватели журнала рассмотрели десять новинок, в том числе эксклюзивный для платформ Microsoft ролевой киберпанк-экшен The Ascent, дилогия приключенческих игр The Great Ace Attorney Chronicles и стильная ролевая игра NEO: The World Ends With You.