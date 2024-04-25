Генерал НАТО Уильямс признал, что учения альянса проводятся против РФ

Военные манёвры государств Североатлантического альянса, которые проходят этой весной в Европе, проводятся «фактически» против Российской Федерации, рассказал командующий сухопутными войсками Соединённых Штатов в Европе, генерал Дэррил Уильямс.
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