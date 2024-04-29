Кодовый заряд: микроспутники получат цифровые реактивные двигатели

В России разработали маневровые двигатели для сверхмалых космических аппаратов. Они могут выводиться в составе облака спутников и выстраиваться в различные конфигурации, создавать сети для улавливания космических частиц или фазированные антенные решетки для приема и передачи сигналов.
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