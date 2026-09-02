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Царьград

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Скрытая угроза горячего хлеба: Чем он опасен и кому его лучше не есть – предупреждение врачей

Скрытая угроза горячего хлеба: Чем он опасен и кому его лучше не есть – предупреждение врачей

Горячий хлеб любят многие. Кажется, он так даже вкуснее. Но врачи предупреждают – такой хлеб может быть опасен для здоровья.

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