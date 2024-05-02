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Повреждения и радиоактивное загрязнение: Часть западной техники, поставляемая Киеву, "требует серьезного ремонта" – источник

Повреждения и радиоактивное загрязнение: Часть западной техники, поставляемая Киеву, "требует серьезного ремонта" – источник

Украинская хакерская группа опубликовала серию документов, указывающих на тот факт, что, как минимум, часть военной техники, которую Запад поставляет Киеву, имеет серьёзные повреждения и радиоактивное загрязнение.

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