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У нас есть демократы отвечающие за машины для голосования

У нас есть демократы отвечающие за машины для голосования

У нас есть демократы отвечающие за машины для голосованияПо мнению демократов и основных средств массовой информации, мошенничества на выборах не существует, несмотря на появление статистически невозможных моделей голосования в ключевых местах.

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